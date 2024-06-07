Вестибюль станции "Фрунзенская" просят признать объектом культурного значения

Вестибюль станции петербургского метрополитена "Фрунзенская" просят признать объектом культурного наследия, об этом 7 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

Напомним, что с 1 июня 2024 года станция "Фрунзенская" закрыта на полную реконструкцию. Ее планируют открыть в 2027 году.

Как рассказали в КГИОП, в ведомство поступило заявление о включении вестибюля станции в список объектов культурного наследия. Теперь комитету надо будет это проверить, а в это время строители не могут проводить на станции работы.

Также в КГИОП отметили, что заявление поступило уже после начала работ. Сейчас уведомительное письмо о ходе работ направлено в петербургское метро.

Фото: ЗАКС.Ру