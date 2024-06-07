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Новости 18:46

Вестибюль станции "Фрунзенская" просят признать объектом культурного значения

фото ЗакС политика Вестибюль станции "Фрунзенская" просят признать объектом культурного значения

Вестибюль станции петербургского метрополитена "Фрунзенская" просят признать объектом культурного наследия, об этом 7 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на КГИОП.

Напомним, что с 1 июня 2024 года станция "Фрунзенская" закрыта на полную реконструкцию. Ее планируют открыть в 2027 году.

Как рассказали в КГИОП, в ведомство поступило заявление о включении вестибюля станции в список объектов культурного наследия. Теперь комитету надо будет это проверить, а в это время строители не могут проводить на станции работы.

Также в КГИОП отметили, что заявление поступило уже после начала работ. Сейчас уведомительное письмо о ходе работ направлено в петербургское метро.

Фото: ЗАКС.Ру


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