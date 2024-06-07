Почти 7,5 трлн рублей накопили россияне в иностранных банках

Российские граждане к 1 мая 2024 года накопили почти 7,5 трлн рублей на депозитах в иностранных банках, об этом 7 июня стало известно из статистики Банка России.

Как отметили в ЦБ, это самый высокий показатель накоплений с 2018 года. За апрель 2024 года сумма вкладов россиян в иностранных банках приросла на 116 млрд рублей.

Однако объем наличных денег у российских граждан сильно не поменялся. К 1 мая 2024 года у россиян на руках находилось 24,7 трлн рублей. В Банке России отметили, что немного сократилось количество иностранной валюты в виде наличных денег.

Также с начала 2024 года объем депозитов в иностранной валюте в банках-резидентах держится на уровне 4 трлн.

Фото: ЗАКС.Ру