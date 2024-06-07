Суд Петербурга отправил начальника отдела УБК под домашний арест по делу о взятке

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для начальника одного из отделов управления по борьбе с киберпреступностью (УБК) полиции города Вячеслава Куранова по делу о взятке (ч.6 ст.290 УК РФ), об этом 7 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, Куранов, предположительно, в 2022 году получил от генерального директора ООО "Авангард" взятку в размере 1,8 млн рублей за покровительство деятельности по оформлению сим-карт на вымышленные лица.

Тогда подозреваемый работал старшим оперуполномоченным 9 отдела Бюро специальных технических мероприятий.

Суд решил отправить Вячеслава Куранова под домашний арест до 4 августа.

Фото: ЗАКС.Ру