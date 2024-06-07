Набиуллина заявила о возможном существенном увеличении ключевой ставки в июле 2024 года

В Центральном Банке России допускают сильное повышение ключевой ставки в июле 2024 года, об этом 7 июня заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Она уточнила, что Банк России сохраняет приверженность возвращению инфляции к 4%. В случае если инфляция не начнет падать, то в июле 2024 года ключевую ставку придется существенно повысить.

Кроме этого, Набиуллина добавила, что жесткие кредитные условия будут сохраняться, пока инфляция не подойдет к цели.

На данный момент, по ее словам, в конце 2024 года инфляция может превысить диапазон, который Центробанк прогнозировал в апреле.

Фото: ЗАКС.Ру