Петербургские депутаты пересядут на XCITE Х-cross 7

В ближайшее время автопарк депутатов Законодательного собрания Петербурга пополнится на 10 машин новой марки XCITE, сообщил председатель парламента Александр Бельский, тестируя новинку на полях ПМЭФ. Видеоролик опубликован в Telegram-канале спикера 7 июня.Пока модельный ряд этого бренда представлен одним автомобилем: кроссовером Х-cross 7. На официальном сайте компании сказано, что цена на эти автомобили стартует от 2,5 млн рублей.

- Смольный нам обещал, что у нас будет десять таких машин уже скоро, в ближайшее время, - сказал Бельский сидя в салоне кроссовера.

Машины будут производиться на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Напомним, это одно из главных требований петербургских парламентариев, чтобы новые автомобили для депутатов производились именно в Северной столице, чтобы налоги оставались в бюджете города.

Изначально планировалось, что автопарк Заксобрания обновится к апрелю, однако процесс затянулся. Депутаты по-прежнему передвигаются по городу на служебных иномарках. Закупкой автомобилей должно заниматься ГБАУ "Смольнинское".

Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру