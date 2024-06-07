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Новости 20:53

Петербургские депутаты пересядут на XCITE Х-cross 7

фото ЗакС политика Петербургские депутаты пересядут на XCITE Х-cross 7

В ближайшее время автопарк депутатов Законодательного собрания Петербурга пополнится на 10 машин новой марки XCITE, сообщил председатель парламента Александр Бельский, тестируя новинку на полях ПМЭФ. Видеоролик опубликован в Telegram-канале спикера 7 июня.Пока модельный ряд этого бренда представлен одним автомобилем: кроссовером Х-cross 7. На официальном сайте компании сказано, что цена на эти автомобили стартует от 2,5 млн рублей. 

- Смольный нам обещал, что у нас будет десять таких машин уже скоро, в ближайшее время, - сказал Бельский сидя в салоне кроссовера. 

Машины будут производиться на бывшем заводе Nissan в Петербурге. Напомним, это одно из главных требований петербургских парламентариев, чтобы новые автомобили для депутатов производились именно в Северной столице, чтобы налоги оставались в бюджете города. 

Изначально планировалось, что автопарк Заксобрания обновится к апрелю, однако процесс затянулся. Депутаты по-прежнему передвигаются по городу на служебных иномарках. Закупкой автомобилей должно заниматься ГБАУ "Смольнинское". 

Константин Леньков / Фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Бельский Александр Николаевич 




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