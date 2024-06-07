Пассажиров поезда "Балтиец" высадили на "Владимирской" из-за незакрывающихся дверей

На станции петербургского метрополитена "Владимирская" пришлось высадить пассажиров поезда, об этом 7 июня пишет "Деловой Петербург".

Как уточняет издание, пассажиров высадили из поезда нового образца "Балтиец", который, на данный момент, курсирует только по красной ветке метро петербургской подземки.

Причиной высадки стали незакрывающиеся двери поезда. "ДП" отмечает, что подобный случай не первый в истории эксплуатации поезда "Балтиец". Ранее такая же ситуация произошла осенью 2023 года на станции "Кировский завод".

Сначала поезд около десяти минут стоял на станции, а потом уехал без пассажиров.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга