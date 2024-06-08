ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:15

В Петербурге 8 июня похолодает до +19 градусов

фото ЗакС политика В Петербурге 8 июня похолодает до +19 градусов

В Петербурге немного похолодает, а также пройдут дожди и грозы, об этом 8 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет зависеть от юго-запада атмосферного фронта. Из-за этого облака будут намного плотнее, возможны дожди и грозы, а также ожидается понижение температуры.

Воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 9 июня, в городе пройдут кратковременные дожди, а температура повысится на градус.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама