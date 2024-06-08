В Петербурге 8 июня похолодает до +19 градусов

В Петербурге немного похолодает, а также пройдут дожди и грозы, об этом 8 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет зависеть от юго-запада атмосферного фронта. Из-за этого облака будут намного плотнее, возможны дожди и грозы, а также ожидается понижение температуры.

Воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 9 июня, в городе пройдут кратковременные дожди, а температура повысится на градус.

Фото: ЗАКС.Ру