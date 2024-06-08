ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:46

На Невском проспекте троллейбус №5 сбил мужчину

фото ЗакС политика На Невском проспекте троллейбус №5 сбил мужчину

В Центральном районе Петербурга троллейбус сбил мужчину, об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие произошло в ночь на субботу, 8 июня, на Невском проспекте рядом с домом 74-76. Именно там троллейбус №5 и сбил мужчину. Как пишет "Фонтанка.ру", предположительно, мужчина был в состоянии опьянения.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверки по факту произошедшего. По их словам, на место приехала бригада скорой помощи. Мужчина повредил руку.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости8 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама