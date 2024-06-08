На Невском проспекте троллейбус №5 сбил мужчину

В Центральном районе Петербурга троллейбус сбил мужчину, об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие произошло в ночь на субботу, 8 июня, на Невском проспекте рядом с домом 74-76. Именно там троллейбус №5 и сбил мужчину. Как пишет "Фонтанка.ру", предположительно, мужчина был в состоянии опьянения.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверки по факту произошедшего. По их словам, на место приехала бригада скорой помощи. Мужчина повредил руку.

Фото: ЗАКС.Ру