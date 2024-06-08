На Суздальском шоссе женщина с 44 штрафами за нарушение ПДД сбила самокатчицу

В Выборгском районе Петербурга женщина-водитель иномарки сбила 15-летнюю девочку на электросамокате, об этом 8 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на переходе у дома на Суздальском шоссе. Девочка-подросток ехала по пешеходному переходу на электросамокате, там ее и сбила 26-летняя водитель.

Как пишет "Фонтанка.ру", пострадавшую забрали в детскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Женщина, которая сбила девочку, привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД 44 раза за полтора года. Ранее она не пропускала спецтранспорт, игнорировала знаки, превышала скорость и так далее.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ЗАКС.Ру