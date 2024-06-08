Беглов и Бельский поздравили социальных работников с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский поздравили социальных работников с профессиональным праздником, об этом 8 июня сообщили в пресс-службе Смольного и в Telegram-канале спикера парламента.

Беглов выразил благодарность социальным работникам и назвал их добрыми, чуткими, отзывчивыми и готовыми помогать. Он отметил, что в Петербурге сейчас работают 20 тысяч социальных работников.

"Социальные работники достойны самых сильных душевных слов. Для многих они стали незаменимыми людьми и надежными друзьями", – сказал Беглов.

По мнению Бельского, быть социальным работником – это титанический труд. Он поблагодарил тех, кто ежедневно помогает нуждающимся.

"Каждый день вы помогаете пенсионерам, инвалидам, сиротам и другим нуждающимся – пропускаете через себя тысячи судеб и всегда готовы протянуть руку помощи", – заявил Бельский.

В конце губернатор и председатель ЗакСа пожелали успехов и благополучия социальным работникам.

Фото: ЗАКС.Ру