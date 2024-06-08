Петербургский СК завершил расследование убийства музыканта Игоря Тилькова 33 года назад

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела о гибели 33 года назад музыканта Игоря Тилькова, об этом 8 июня сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На данный момент, обвинение предъявлено бывшему менеджеру музыканта Валерию Шляфману. Оно направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

По данным следствия, у экс-менеджера и представителя одного из артистов Игоря Малахова возник конфликт во дворце спорта "Юбилейный". Шляфман попытался выстрелить в Малахова, но попал в артиста.

На данный момент, Валерий Шляфман находится не в России. Обвинение по статьям об убийстве и о попытке убийства ему предъявлено заочно.

Фото: ЗАКС.Ру