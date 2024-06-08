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Новости 13:48

Петербургский СК завершил расследование убийства музыканта Игоря Тилькова 33 года назад

фото ЗакС политика Петербургский СК завершил расследование убийства музыканта Игоря Тилькова 33 года назад

Следственный комитет Петербурга завершил расследование уголовного дела о гибели 33 года назад музыканта Игоря Тилькова, об этом 8 июня сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

На данный момент, обвинение предъявлено бывшему менеджеру музыканта Валерию Шляфману. Оно направлено в прокуратуру для дальнейшей передачи в суд.

По данным следствия, у экс-менеджера и представителя одного из артистов Игоря Малахова возник конфликт во дворце спорта "Юбилейный". Шляфман попытался выстрелить в Малахова, но попал в артиста.

На данный момент, Валерий Шляфман находится не в России. Обвинение по статьям об убийстве и о попытке убийства ему предъявлено заочно.

Фото: ЗАКС.Ру


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