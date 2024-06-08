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Новости 14:14

Бизнесджет ЛУКОЙЛа столкнулся с самолетом "России" в Пулково

фото ЗакС политика Бизнесджет ЛУКОЙЛа столкнулся с самолетом "России" в Пулково

Самолет авиакомпании "Россия" зацепился за бизнесджет "ЛУКОЙЛ-АВИА" в петербургском аэропорту Пулково, об этом 8 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании "Россия".

Как рассказали в авиаперевозчике, самолет "ЛУКОЙЛ-АВИА" задел левое полукрыло самолета "России", когда тот стоял на стоянке.

На данный момент, как отметили в авиакомпании, самолет отстранили от полетов. Сейчас проводится расследование случившегося.

"Фонтанка" отмечает, что бизнесджет "ЛУКОЙЛ-АВИА" должен был отправиться вечером в московский аэропорт Шереметьево.

Фото: ЗАКС.Ру


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