В отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела

В Роскомнадзоре рассказали, в отношении скольки лиц, признанных Минюстом иноагентами, были возбуждены уголовные дела, об этом 8 июня пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В общей 25 иноагентов стали фигурантами уголовных дел, рассказали в РКН. Также в ведомстве уточнили, что данные передаются в Следственный комитет России после систематических нарушений правил маркировки.

Кроме этого, в РКН добавили, что в СК была передана информация о 45 иностранных агентах. Дела в отношении 25 человек были возбуждены по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагентов (ч.2 ст.330.1 УК РФ).

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