Петербургский стенд на ПМЭФ-2024 привлек внимание 20 тысяч человек

Стенд Петербурга на ПМЭФ-2024 посетило 20 тысяч человек за все время мероприятия, об этом 8 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Также отмечается, что стендом заинтересовались участники форума более чем из ста стран мира.

Как рассказали в правительстве города, чаще всего посетители интересовались мультимедийным экраном, на котором были показаны достижения Петербурга и России.

Также участников форума заинтересовал автомобиль Xcite X-cross 7, серийное производство которого началось на автозаводе "Санкт-Петербург".

Фото: пресс-служба Смольного