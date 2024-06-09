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Новости 10:11

ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти привело к уголовному делу

фото ЗакС политика ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти привело к уголовному делу

Накануне в районе форта Красная горка следовавший в сторону Петербурга рейсовый автобус врезался в грузовик. Пятерым из пятнадцати пассажиров понадобилась медицинская помощь. Все они восстанавливаются на дому.

Управление Следственного комитета по региону возбудило дело о предоставлении небезопасных услуг (ст. 238 УК).

Полиция, в свою очередь, раскрыла некоторые детали. В частности, ГУ МВД пишет о столкновении автобуса с грузовиком "КАМАЗ". Оба водителя не пострадали. Авария произошла из-за того, что грузовик при повороте не уступил дорогу "на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог".

Фото: ЗАКС.Ру


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