ДТП с пассажирским автобусом в Ленобласти привело к уголовному делу

Накануне в районе форта Красная горка следовавший в сторону Петербурга рейсовый автобус врезался в грузовик. Пятерым из пятнадцати пассажиров понадобилась медицинская помощь. Все они восстанавливаются на дому.

Управление Следственного комитета по региону возбудило дело о предоставлении небезопасных услуг (ст. 238 УК).

Полиция, в свою очередь, раскрыла некоторые детали. В частности, ГУ МВД пишет о столкновении автобуса с грузовиком "КАМАЗ". Оба водителя не пострадали. Авария произошла из-за того, что грузовик при повороте не уступил дорогу "на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог".

Фото: ЗАКС.Ру