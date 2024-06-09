В Выборге ушел под воду кусок набережной

Жители Выборга накануне вечером сообщили в социальных сетях о том, что произошло частичное обрушение набережной 30-го Гвардейского Корпуса в центре города.

На фотографиях запечатлено то, как набережная лишилась фрагмента дорожного полотна, упавшего в воду.

С изданием 47news глава Выборгского района Ленобласти Валерий Савинов обсуждать происшествие отказался.

Изданию 78.ru пресс-служба районной администрации ситуацию прокомментировала.

"Разработка проекта комплексной реставрации набережной крайне дорогостоящий и трудоёмкий процесс. Только проектная документация предварительно оценена в 150 млн рублей", - рассказали журналистам.

Восстановительные работы хотят вести поэтапно.

фото: VyborgGo / Telegram