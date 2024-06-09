Захарова рассказала о поручении помогать страдающим за границей согражданам

В рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова коснулась темы соотечественников, испытывающих бюрократические проблемы и разного рода гонения за границей. Таким людям руководство страны решило оказывать помощь, пишет ТАСС.

В числе сложностей, попавших в поле зрения РФ, вошла невозможность для россиян получить моментальное гражданство другой страны.

"Им нужно спасаться. И уже таких примеров немало. И регионы, и соответствующие ведомства получили установку от руководства нашей страны на максимальную поддержку", - рассказала чиновница.

Помощь будет также оказана тем, кто не в состоянии ждать реализации применительно к себе государственных программ.

Фото: ЗАКС.Ру