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Новости 13:30

Захарова рассказала о поручении помогать страдающим за границей согражданам

фото ЗакС политика Захарова рассказала о поручении помогать страдающим за границей согражданам

В рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова коснулась темы соотечественников, испытывающих бюрократические проблемы и разного рода гонения за границей. Таким людям руководство страны решило оказывать помощь, пишет ТАСС.

В числе сложностей, попавших в поле зрения РФ, вошла невозможность для россиян получить моментальное гражданство другой страны.

"Им нужно спасаться. И уже таких примеров немало. И регионы, и соответствующие ведомства получили установку от руководства нашей страны на максимальную поддержку", - рассказала чиновница.

Помощь будет также оказана тем, кто не в состоянии ждать реализации применительно к себе государственных программ.

Фото: ЗАКС.Ру


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