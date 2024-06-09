"Продолжаем дело Петра": Беглов возложил цветы к могиле основателя Петербурга

По случаю 352-й годовщины со дня рождения императора Петра I его могилу в Петроградской крепости посетил губернатор Александр Беглов. Он заявил, что именно своему основателю город обязан красотой и гармонией. По наблюдениям Беглова, место захоронения правителя неизменно пользуется популярностью у жителей мегаполиса и у туристов.

"Сколько бы веков ни прошло, имя Петра будет символом могущества России, силы духа и таланта нашего народа, мощи наших армии и флота. Сегодня мы во главе с президентом Владимиром Путиным продолжаем дело Петра, создаем новую великую российскую державу", - отметил нынешний глава города в своем выступлении.

По основателю Российской империи в Петропавловском соборе отслужил литию митрополит Варсонофий. В Петербурге в следующем году собираются отмечать 300-летие со дня кончины знаменитого государственного деятеля.

фото: Александр Беглов / Telegram