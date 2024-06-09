В Москве по делу об убийстве задержали лидера рок-группы

Столичные полицейские задержали фронтмена рок-группы "Пасека" Романа Медведкин, о чем пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-секретаря группы. В понедельник ему должны будут избрать меру пресечения в рамках дела об убийстве. Дело ведет Следственный комитет.

По данным медиапроекта Baza, у музыканта случился уличный конфликт с незнакомцами. Задержанный убил одного из них несколькими ударами ножа. За жизнь второго оппонента, главу АНО "Цифровые системы" Арсения Щельцина, борются врачи.

Медведкову удалось на несколько часов скрыться с места преступления.

Фото: ЗАКС.Ру