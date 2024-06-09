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Новости 18:00

Патриарх Кирилл рассказал о роли России в спасении мира от безбожия

фото ЗакС политика Патриарх Кирилл рассказал о роли России в спасении мира от безбожия

В своем калининградском выступлении глава РПЦ Кирилл высоко оценил вклад России в религиозную жизнь планеты.

"Россия сегодня осуществляет эпохальную роль, которая удерживает во многом развитие безбожия, отрицание бога и церкви в масштабах человеческой цивилизации", - приводит его слова ТАСС.

По данным патриарха, культовые сооружения в России переполнены людьми, тогда как есть места, где наблюдается обратная тенденция. Соотечественники, считает Кирилл, сочетают в себе религиозную веру, научные знания и современную культуру.

фото: patriarchia.ru


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