Граффитисты дважды разрисовали здание в центре Петербурга

Петербургские чиновники рассказали о борьбе с несанкционированными рисунками на примере дома №17 по Загородному проспекту. За короткий промежуток времени на фасаде здания сумели дважды оставить граффити, о чем сообщает Государственная административно-техническая инспекция.

На прошлой неделе сотрудники ведомства обнаружили несогласованные изображения и обратились в администрацию Центрального района. Ночью того же дня, когда граффити закрасили, фасад снова испачкали краской, что попало на камеры видеонаблюдения.

Информацию о нарушителях передали полиции.

фото: ГАТИ Петербурга