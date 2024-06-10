Петербургские подростки ранили дворника, сделавшего им замечание

В Купчино конфликт группы подростков и дворника закончился нападением на последнего с ножом и госпитализацией. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет "Фонтанка".

Сотруднику коммунальных служб не понравилось то, что школьники сбрасывают мусор с балкона в конце Бухарестской улицы. В ответ на его критику последовало избиение и удар ножом в живот. Дворника увезли в отделение шоковой реанимации.

Один из нападавших, девятиклассник, уже задержан. После поездки в участок его передали родителям. Возможно заведение уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру