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Петербургские подростки ранили дворника, сделавшего им замечание

фото ЗакС политика Петербургские подростки ранили дворника, сделавшего им замечание

В Купчино конфликт группы подростков и дворника закончился нападением на последнего с ножом и госпитализацией. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет "Фонтанка".

Сотруднику коммунальных служб не понравилось то, что школьники сбрасывают мусор с балкона в конце Бухарестской улицы. В ответ на его критику последовало избиение и удар ножом в живот. Дворника увезли в отделение шоковой реанимации.

Один из нападавших, девятиклассник, уже задержан. После поездки в участок его передали родителям. Возможно заведение уголовного дела.

Фото: ЗАКС.Ру


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