Прокуратура нашла источник загрязнения Охты

В Петербурге после жалоб от граждан проводят проверку загрязнения Охты, о чем сообщила природоохранная прокуратура. Специалисты выяснили, что воду отравляет нефтепродуктами затонувший понтон, не имеющий владельца.

Уже несколько раз сотрудники ГКУ "Пиларн" обрабатывали акваторию активной пеной. Они же установили боновые ограждения, которые не полностью спасают от попадания горючих материалов в воду при изменении ее уровня. Очищение акватории продолжается.

Возможные меры прокурорского реагирования будут приняты только по окончании проверки.

фото: прокуратура Петербурга