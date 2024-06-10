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Новости 10:40

В Петербурге владельца агрессивной собаки проверяют на хулиганство

фото ЗакС политика В Петербурге владельца агрессивной собаки проверяют на хулиганство

Нападение собаки на ребенка возле петербургского ТРЦ "Европолис" стало предметом проверки Следственного комитета, о чем сообщило региональное управление ведомства.

Ранее в социальных сетях появилась жалоба на агрессивное поведение собаки без поводка и намордника. Утверждается, что хозяин не сразу предпринял меры к успокоению животного. После того, как оно накинулось на ребенка, мужчина вместе с собакой покинул место происшествия.

Теперь петербуржца проверяют на предмет хулиганства с применением насилия или угрозой его применения (ч. 1 ст. 213 УК).

фото: ГСУ СК по Петербургу


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