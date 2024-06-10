Вишневский* направил Беглову письмо с осуждением строительства небоскребов

Петербургский депутат Борис Вишневский* обратился к губернатору Александру Беглову с письмом, в котором он выражает протест против планов строительства новых небоскребов в районе Лахты. Соглашение о возведении двух башен (555 и 703 метра) было подписано на завершившемся на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме. Депутат выразил мнение, что реализация проекта произойдет в нарушение требований об архитектурных доминантах:

"Очевидно, что происходит вторжение в исторический городской ландшафт, а две башни будут еще большим диссонансом по отношению к сочетанию исторического ландшафта Петроградской стороны и Васильевского острова с доминантами (Петропавловский собор и Ростральные колонны), чем Лахта-центр", - отметил "яблочник" в своем Telegram-канале.

Отдельно Вишневского* волнует источник финансирования проекта: деньги "Газпрома", для нужд которого предназначаются башни, политик считает народными. Он объяснил это тем тезисом, что продаваемые газ и нефть - общее достояние, и усомнился в целесообразности расходования средств на гигантские здания. Наконец, законотворец напомнил, что по итогам прошлого года компания ушла в убыток.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру