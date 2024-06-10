КСП сообщила о нарушениях в Дворцовом округе

Контрольно-счетная палата сообщила о нарушениях, выявленных в ходе проверки формирования и исполнения бюджета МО "Дворцовый округ". Ревизии подверглась деятельность муниципального совета и местной администрации, работы проводились с середины февраля по последние дни марта.

"Местный бюджет на 2024 год сформирован без соблюдения принципа сбалансированности, размер дефицита больше остатка средств на счетах по учету средств местного бюджета", — говорится в сообщении КСП.

В ведомстве отметили, что сообщали о выявленном нарушении в заключении на проект бюджета округа на 2024 год, однако муниципалы замечание проигнорировали.

Расходы на зарплаты депутатов, должностных лиц и муниципальных служащих, а также на содержание органов муниципального самоуправления на 2023 и 2024 годы превышают нормативы, установленные правительством Петербурга, добавили в КСП. В числе других претензий в Смольном указали на то, что муниципалы потратили бюджетные средства на содержание выведенного из перечня ЗНОП сквера. При этом в январе-апреле 2024 года без внимания остались три других сквера.

Также в КСП отметили формальный подход к отчетности о пользовании служебным автомобилем. Также там указали на факт передачи имущества городским учреждениям образования и здравоохранения в нарушение запрета.

Комиссия палаты обнаружила нарушения в закупках, в частности связанные с определением и обоснованием начальной стоимости контракта. Также в КСП отметили, что муниципалы не пытались взыскать неустойку с недобросовестного поставщика, а данные в реестрах закупок, совершенных без заключения муниципальных контрактов, были неполными.

Часть нарушений муниципалы устранили еще до завершения контрольных мероприятий. Также было устранено нарушение, касающееся разработки и утверждения требований к закупаемым товарам и услугам. Отчет о проверке направлен в городскую прокуратуру.

Фото: ЗАКС.Ру