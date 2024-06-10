Детский сад на Большой Монетной улице не будет закрыт

Петербургские чиновники внесли ясность в будущее детского сада №86, расположенного на углу Большой Монетной улицы и Каменноостровского проспекта.

Слухи о возможном закрытии учреждения, на котором якобы настаивает Роспотребнадзор, не подтвердились. Это следует из ответов чиновников, которые получила депутат ЗакСа Марина Шишкина и которые привела в своем Telegram-канале. В администрации Петроградского района ее заверили, что садик работает в обычном режиме и что воспитателей сокращать не будут.

Расположенный на втором этаже детсад рассчитан на 30 человек. При этом в окончившемся учебном году средняя посещаемость учреждения составила 12 детей, рассказали в администрации.

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