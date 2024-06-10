Из-за отключений тепла в Петербурге ГУП "ТЭК" вынесли прокурорское представление

Жалобы на продолжительное отсутствие коммунальных услуг минувшей зимой в ряде домов Василеостровского района привели к мерам прокурорского реагирования.

Как сообщает петербургская прокуратура, в январе и феврале жильцов неоднократно оставляли без отопления и горячей воды. Эти интервалы в оказании услуг превышали максимально допустимые.

В результате администрация ГУП "ТЭК" получила прокурорское представление с требованием пересчитать плату за ЖКУ гражданам, которым на непозволительные сроки отключали воду и тепло.

Фото: ЗАКС.Ру