Петербургские депутаты хотят начать отмечать День Мариуполя

Спикер петербургского парламента Александр Бельский сообщил о появившейся у него и его коллег идее учредить в городе новую памятную дату. Каждое третье воскресенье сентября законотворцы предлагают праздновать "День Мариуполя - побратима Санкт-Петербурга".

По мнению Бельского, за без малого два года побратимства между двумя городами сложились действительно братские отношения. Он привел пример из своего опыта, вспомнив о собственной поездке в Мариуполь.

"Когда рабочие готовили себе обед, обязательно закладывали продуктов больше, чем нужно — чтобы потом развести местным жителям "гуманитарку". Наш город пережил блокаду, и здесь хорошо знают, что такое настоящая беда, как важно в такой момент поддерживать друг друга", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

В нынешнем году город ожидает принять на отдых около двух тысяч несовершеннолетних из города-побратима. Их разместят в детских лагерях. Спикер ЗакСа выразил признательность петербуржцам за их проявленную готовность отправлять мариупольцам различные полезные вещи.

Фото: ЗАКС.Ру