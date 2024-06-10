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Новости 13:23

Полиция и СК проверяют действия петербурженки, не пропустившей скорую помощь

фото ЗакС политика Полиция и СК проверяют действия петербурженки, не пропустившей скорую помощь

Петербургские полицейские начали изучать инцидент, имевший место накануне на улице Ворошилова в Невском районе.

Как сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк, находившаяся за рулем женщина не стала уступать дорогу карете скорой помощи. Медики в этот момент везли в стационар школьницу. Волк пообещала дать правовую оценку действиям женщины-автомобилиста. 

Тем временем региональное управление СК начало свою проверку скандальной сцены на дороге. Пресс-служба ведомства отметила, что петербурженка проигнорировала спецсигналы врачей.

Фото: ЗАКС.Ру


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