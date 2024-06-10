Суд прекратил дело о гибели рабочего на Кировском заводе

В Петербурге прекратили производство по делу о гибели рабочего на Кировском заводе, случившейся в начале нынешнего года. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, главным обвиняемым выступал технический директор ООО "СпецСтальКонструкция". Ему инкриминировали нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК).

Суд установил, что электросварщик погиб из-за падения на него с высоты металлической конструкции.

Дело закрыли по причине примирения сторон, несмотря на возражения прокурора. Фигурант принес извинения и возместил семье погибшего материальный ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру