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Суд прекратил дело о гибели рабочего на Кировском заводе

фото ЗакС политика Суд прекратил дело о гибели рабочего на Кировском заводе

В Петербурге прекратили производство по делу о гибели рабочего на Кировском заводе, случившейся в начале нынешнего года. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, главным обвиняемым выступал технический директор ООО "СпецСтальКонструкция". Ему инкриминировали нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 143 УК).

Суд установил, что электросварщик погиб из-за падения на него с высоты металлической конструкции.

Дело закрыли по причине примирения сторон, несмотря на возражения прокурора. Фигурант принес извинения и возместил семье погибшего материальный ущерб.

Фото: ЗАКС.Ру


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