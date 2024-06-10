Под Петербургом "Сапсан" насмерть сбил пешехода

На железнодорожной станции Поповка в Тосненском районе Ленобласти скоростной поезд "Сапсан" накануне сбил мужчину. Он скончался на месте, получив тяжелые травмы. Как пишет портал 47news со ссылкой на источник в силовых структурах, в момент аварии он переходил пути по пешеходному переходу.

Поезд №760 следовал из Москвы в Петербург, рассказали журналистам в пресс-службе Октябрьской железной дороги. После столкновения его задержали на пять минут. У "Сапсана" зафиксировали легкие повреждение. На расписании остальных поездов ДТП никак не отразилось.

В районе Красного Бора, на территории которого расположена станция Поповка, скоростные поезда иногда разгоняются до 160 км в час. Объявление о приближении "Сапсанов" включают за 15 минут до их проезда.

Фото: ЗАКС.Ру