На Кавалергардской улице в Петербурге остановлен демонтаж балконов

В центре Петербурга прекратили демонтаж балконов дома №5 по Кавалергардской улице, о чем сигнализировал в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский* со ссылкой на жильцов. С последними 10 июня пообщался замглавы Центрального района Дмитрий Спиридонов.

Чиновник пообещал ограничиться простукиванием балконов. Кроме того, здание, по его словам, нуждается в проведении новой экспертизы, по результатам которой будет принято решение о ремонте. Наконец, собственникам квартир предстоит вместе с Жилкомсервисом определить контору, которой поручат провести экспертизу.

"Буду помогать им искать экспертную организацию", - написал депутат.

Демонтаж балконов осуществлялся в доходном доме им. И.Е. Кузнецова, построенном в самом начале XX века в стиле модерн.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

фото: Shuba, Citywalls.ru