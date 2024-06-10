Поселок Бугры в Ленобласти получил статус города

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал закон, согласно которому поселок Бугры получает статус города, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе администрации региона.

Теперь Бугровское сельское поселение станет Бугровским городским поселением. Новый статус увеличит поступления в бюджет города.

"Новоиспеченный город во Всеволожском районе — одна из главных точек жилищного и инфраструктурного строительства на карте Ленинградской области. К 2027 году здесь будет проживать более 40 тысяч человек", – написали в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кроме всего этого, в единый день голосования, 8 сентября, в Буграх хотят провести выборы представительного органа.

Фото: ЗАКС.Ру