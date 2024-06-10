ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 15:46

Комблаг Петербурга отчитался о работе в период проведения ПМЭФ-2024

фото ЗакС политика Комблаг Петербурга отчитался о работе в период проведения ПМЭФ-2024

В Петербурге перед ПМЭФ-2024 посадили почти 3 млн цветов, за которыми постоянно ухаживали даже в жаркую и дождливую погоду, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в комитете по благоустройству Петербурга, специалистами было закончено оформление Сенной площади. Теперь в центре города красуются сурфинии, пелергонии и многие другие растения.

В Московском и Пушкинском районах перед ПМЭФ-2024 было высажено 222 вазонов, почти 300 подвесных композиций на опорах наружного освещения и более 1200 ящиков на силовых ограждениях вдоль дорог.

Кроме этого, специалисты комблага в период ПМЭФ-2024 продолжали заниматься уборкой улиц города. За неделю было промыто 30 тысяч метров дорожных ограждений. На промывку магистралей в сутки дорожники тратят около 8-10 тысяч кубометров воды.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама