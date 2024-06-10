Рейс Петербург – Пхукет сел в Бангкоке из-за грозы

Самолет из Петербурга на Пхукет авиакомпании "Аэрофлот" не долетел до места назначения из-за непогоды, об этом 10 июня пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пассажиров.

Борт приземлился в Бангкоке в понедельник, 10 июня. На данный момент, по словам пассажиров самолета, они не знают, когда смогут долететь до Пхукета.

По словам одной из туристов, самолет вернулся в Бангкок из-за грозы, потом пассажиры около двух часов просто сидели в самолете, и только после этого их отвезли в аэропорт.

Кроме этого, пассажирам не отдают багаж, а паспорта хотят забрать до следующего дня. Сейчас туристы вместе с членами экипажа находятся в отстойнике.

Фото: ЗАКС.Ру