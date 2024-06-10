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В Петербурге и Ленобласти изменится расписание электричек в День России

фото ЗакС политика В Петербурге и Ленобласти изменится расписание электричек в День России

В празднование Дня России 12 июня в Петербурге и Ленинградской области изменится расписание электричек, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Ленобласти.

Изменения коснутся Финляндского, Балтийского, Витебского, Московского и Северного направлений. Уточняется, что 11 июня, во вторник, электрички будут курсировать по графику пятницы, а 12 июня - по графику воскресенья.

В комитете также напомнили, что все подробности об изменении движения можно посмотреть на сайте АО "СЗППК".

 

Фото: ЗАКС.Ру


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