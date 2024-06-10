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Новости 17:47

В Петербурге многодетные семьи получили на улучшение жилья почти 4 млрд рублей

фото ЗакС политика В Петербурге многодетные семьи получили на улучшение жилья почти 4 млрд рублей

Петербургские многодетные семьи получили 3,9 млрд рублей в качестве социальных выплат на улучшение условий жизни, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности помощью от государства воспользовались 484 семьи. В жилищном комитете отметили, что в 2024 году около 1 160 многодетных семей получат социальные выплаты.

Общая сумма финансовой поддержки составит более 9,5 млрд рублей. Выплату можно будет потратить на вторичное жилье в Петербурге или Ленобласти или на покупку комнаты в коммуналке.

В комитете напомнили, что на выплату могут рассчитывать семьи, которые стоят на жилищном учете и имеют трех и более несовершеннолетних детей.

Фото: ЗАКС.Ру


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