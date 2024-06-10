ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 19:16

В Петербурге осталось одно озеро, в котором можно купаться без вреда для здоровья

фото ЗакС политика В Петербурге осталось одно озеро, в котором можно купаться без вреда для здоровья

В Петербурге уменьшается количество мест, где можно купаться и не рисковать здоровьем, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе городского Роспотребнадзора.

Полторы недели назад разрешенных для купания водоемов было три, теперь он такой один. Единственным пригодным для купания водоемом стало Безымянное озеро в Красносельском районе города.

В конце мая пригодными для купания были Ольгинский водоем и Суздальское озеро в Выборгском районе города.

В общей сложности петербургский Роспотребнадзор следит за состоянием воды на 24 пляжах в Приморском, Пушкинском, Кронштадтском, Курортном, Выборгском, Красносельском и Колпинском районах Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости10 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама