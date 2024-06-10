Репетиции "Алых парусов" перекроют движение в Петербурге с 11 по 13 июня

В Петербурге начинают готовиться к празднику выпускников "Алые паруса", поэтому из-за репетиций в городе будут перекрывать некоторые дороги, об этом 10 июня сообщили в пресс-службе комитета по транспорту города.

Ограничения будут вводить с 11 по 13 июня. В эти дни движение для транспорта будет закрыто или ограничено, а общественный транспорт будут пускать в обход.

Сужена будет проезжая часть Петровской набережной, Дворцовой набережной и Мичуринской улицы с 15:00 11 июня до 06:00 13 июня.

Также с 20:50 11 июня до 01:10 12 июня и с 21:20 12 июня до 02:30 13 июня будет перекрыто движение по Дворцовому и Троицкому мостам, так как их разведут.

Фото: ЗАКС.Ру