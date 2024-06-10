В 392 автобусах Петербурга обнаружили нарушения температурного режима

Глава "Организатора перевозок" Денис Усанов на заседании транспортной комиссии Законодательного собрания заявил, что в мае 2024 года инспекторы обнаружили 392 нарушения температурного режима, об этом 10 июня пишет "Фонтанка.ру".

В общей сложности за месяц было проверено 5 239 транспортных средств. Из общего числа, нарушения выявили в 7% случаев. Сумма штрафов в общем составит 392 тысячи рублей.

В мае петербуржцы начали жаловаться на жару в автобусах. В комитете по транспорту рассказали, что для кондиционеров в транспорте есть некоторые ограничения, например, во время его работы пассажиры могут открывать окна и из-за этого охлаждения не будет.

На данный момент, 95,4% городских автобусов оборудованы кондиционерами.

Фото: ЗАКС.Ру