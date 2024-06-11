ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 9:16

В Петербурге 11 июня ожидают потепление и паузу в дождях

фото ЗакС политика В Петербурге 11 июня ожидают потепление и паузу в дождях

В Петербурге обещают небольшое потепление и временную остановку дождей, об этом 11 июня сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода окажется в зоне небольшого гребня антициклона. Из-за этого в городе не ожидается дождей, так как облачность будет лишь местами.

Воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

В среду, 12 июня, в городе чуть-чуть похолодает, а также возможны кратковременные дожди.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама