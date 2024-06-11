В ГАТИ Петербурга отчитались о работе в дни проведения ПМЭФ-2024

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга усилила контроль соблюдения правил благоустройства в городе в дни проведения ПМЭФ-2024, об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Как рассказали в ГАТИ, мониторинг начался за несколько недель до проведения форума. В общей сложности, нарушения были обнаружены в около 480 случаях, а всего проверено было 3,5 тысячи объектов.

В первую очередь сотрудники ГАТИ обращали внимание на зоны производства работ, фасады нежилых зданий и содержание территорий.

Около 90% обнаруженных нарушений были оперативно устранены. Остальные случаи сейчас контролируются сотрудниками ГАТИ. Перед ПМЭФ-2024, по словам предствителей ГАТИ, город был готов принимать гостей.

Фото: ЗАКС.Ру