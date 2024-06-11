Конкурс на строительство кампуса СПбГУ приостановили после жалобы компании из Москвы

Определение поставщика на конкурсе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) для строительства кампуса в Пушкине приостановилось по решению Федеральной антимонопольной службы (ФАС), об этом 11 июня пишет "Деловой Петербург".

Конкурс приостановили после жалобы московской компании ООО "СтройПромТорг". Как рассказали в компании, ООО подавало заявку на участие в конкурсе, однако ее отклонили.

По данным конкурсной комиссии, начальная цена конкурса была чуть выше, чем застрахованный уровень ответственность претендента. В "СтройПромТорг" ответили, что у участника должен быть допуск, который перекрывает предложение о цене контракта.

Сама компания предложила выполнить работы за 2,94 млрд рублей. В ФАС пока не вынесли решения по жалобе.

Фото: ЗАКС.Ру