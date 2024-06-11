Оборвавшиеся качели в ЦПКиО на Елагином острове отправили ребенка в больницу

Правоохранительные органы в Петербурге выясняют обстоятельства получения травм 9-летней девочкой в ЦПКиО, об этом 11 июня пишет 78.ru.

По словам родителей пострадавшей девочки, инцидент произошел вечером в понедельник, 10 июня. Их дочь была на детской площадке в ЦПКиО на Елагином острове. Пока девочка качалась, качели оборвались, а она упала и ударилась спиной.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Врачи диагностировали ей закрытые переломы двух грудных позвонков.

По факту произошедшего сейчас проводится проверка.

Фото: ЗАКС.Ру