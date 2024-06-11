Москалькова призвала усовершенствовать регулирование блогерства

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала изменить и усовершенствовать правовое регулирование блогерства, об этом 11 июня стало известно из ее доклада по итогам 2023 года.

По ее словам, действия блогеров опираются на их субъективные ценности и не ограничиваются сообществом. Она отметила, что их деятельность может не только приносить им деньги, но и быть поводом для привлечения к правовой ответственности.

Москалькова также заявила, что если регулировать блогерство на государственном уровне, то это позволит защитить граждан от мошенничества в сферах бизнес-тренинга и личностного роста.

Фото: ЗАКС.Ру