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Новости 12:46

Москалькова призвала усовершенствовать регулирование блогерства

фото ЗакС политика Москалькова призвала усовершенствовать регулирование блогерства

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала изменить и усовершенствовать правовое регулирование блогерства, об этом 11 июня стало известно из ее доклада по итогам 2023 года.

По ее словам, действия блогеров опираются на их субъективные ценности и не ограничиваются сообществом. Она отметила, что их деятельность может не только приносить им деньги, но и быть поводом для привлечения к правовой ответственности.

Москалькова также заявила, что если регулировать блогерство на государственном уровне, то это позволит защитить граждан от мошенничества в сферах бизнес-тренинга и личностного роста.

Фото: ЗАКС.Ру


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