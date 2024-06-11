Московский суд отправил бывших чиновников Минобороны РФ в колонию строгого режима

Преображенский районный суд Москвы огласил приговоры бывшему начальнику филиала ФГБУ "Центральное жилищное коммунальное управление" (ЦЖКУ) Минобороны РФ Сергею Харитонову и его заместителю Роману Митюреву по делу о взятке, об этом 11 июня сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Их дела рассматривались по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Сергей Харитонов получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима, а его коллега на год меньше – восемь лет строгого режима. Также они не смогут заниматься управленческой деятельностью – Харитонов пять лет, а Митюрев четыре года.

Кроме этого, суд взыскал в доход государства с них 30 млн рублей.

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы