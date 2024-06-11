В Петербурге на строительство нового съезда с ЗСД выдали разрешение

На строительство съезда с Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Васильевский остров выдали разрешение, об этом 11 июня пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на сайт строительного надзора.

Речь идет о части развязки со Шкиперской улицей. Съезд будет протяженностью 286 метров. Документация разработана АО "Производственное объединение "Возрождение".

Согласно документации, съезд позволит организовать движение в сторону проспекта Крузенштерна. Сама стоимость съезда составляет 98 млн рублей.

Работы должны быть выполнены до конца 2024 года. Также, согласно проекту, предусмотрено строительство еще четырех съездов.

Фото: ЗАКС.Ру