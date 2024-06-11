В Петербурге запретили движение электросамокатов в период проведения крупных мероприятий

Оперативный штаб Петербурга принял решение запретить движение на электросамокатах и электровелосипедах на территории восьми районов города в период проведения крупных мероприятий, об этом 11 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

"Ограничение на электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности позволит снизить риск аварийных ситуаций, а также гарантировать бесперебойное движение общественного транспорта", – сказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ограничения будут введены во время проведения Международного военно-морского салона "ФЛОТ-2024", XII Петербургского международного юридического форума, "Алых парусов" и Главного военно-морского парада.

Запрет на средства индивидуальной мобильности будет работать в Адмиралтейском, Василеостровском, Московском, Петроградском, Центральном, Кронштадтском, Пушкинском и Петродворцовом районах.

Фото: ЗАКС.Ру