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Новости 15:10

Агрессивного петербуржца задержали, выстрелив ему в ногу

фото ЗакС политика Агрессивного петербуржца задержали, выстрелив ему в ногу

В правобережной части Невского района Петербурга 11 июня задержали 44-летнего ранее судимого агрессивного мужчину, находившегося под воздействием психотропных веществ.

Как сообщает региональный главк полиции, во дворе горожанин избил пенсионерку, а когда к ней приехала скорая помощь, то бросился с отверткой на фельдшера. Медицинскую работницу спасло то, что удар пришелся в нагрудный карман с мобильным телефоном.

После дебошир стал неадекватно себя вести уже с сотрудниками правопорядка и попытался накинуться с отверткой на одного из них. Агрессора остановил выстрел из табельного оружия, пришедшийся ему в ногу. Петербуржца задержали и увезли в больницу. Его жизнь вне опасности.

Фото: ЗАКС.Ру


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